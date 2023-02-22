Nzubechukwu Ndubueze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nzubechukwu Ndubueze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nzubechukwu Ndubueze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nzubechukwu Ndubueze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nzubechukwu Ndubueze 20 Haziran 2000 tarihinde Aba şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Nzubechukwu Chukwunedum Ndubueze şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nzubechukwu Ndubueze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Nzubechukwu Ndubueze'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nzubechukwu Ndubueze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nzubechukwu Ndubueze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nzubechukwu Ndubueze şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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