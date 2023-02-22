Nzvenga Neil Enos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nzvenga Neil Enos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nzvenga Neil Enos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nzvenga Neil Enos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nzvenga Neil Enos 15 Şubat 1996 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nzvenga Neil Enos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jinghui Ho yapmaktadır. Nzvenga Neil Enos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 25 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Nzvenga Neil Enos'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nzvenga Neil Enos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nzvenga Neil Enos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Ekim 2021 yılında Enugu Rangers
Nzvenga Neil Enos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nzvenga Neil Enos şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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