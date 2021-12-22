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  3. O anlar saniye saniye kamerada! Vicdansız öğretmen öğrencisini sınıftan çıkarıp tekme tokat dövdü

O anlar saniye saniye kamerada! Vicdansız öğretmen öğrencisini sınıftan çıkarıp tekme tokat dövdü

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelen olay izleyenlerin kanını dondurdu. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'yı tekme tokat dövdü. Skandal görüntü sosyal medyada tepki çekti.

Olay, 14 Aralık Salı günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda gerçekleşti. Ali Rıza Y. isimli matematik öğretmeni ders esnasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tekme tokat dövdü.

TEKME TOKAT DÖVÜP BOĞAZINI SIKTI

Öğrencisine tokat ve yumruk atıp boğazını sıkan vicdansız öğretmeni meslektaşı durdurdu. Teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, o sırada gelen sesler üzerine sınıfından çıkıp öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

Olayı duyan diğer öğretmenlerde öğrencinin yanına geldi. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıyan görüntüye ilişkin öğrencinin babası Duran K. açıklamada bulundu.

Yaşananlar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren Duran K. oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdiğini sonra da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

10 GÜN İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDI

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını ifade eden Duran K., olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" 

DAYAKÇI ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada öğretmenin açığa alındığı ifade edilerek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüpheliye bir gün gözaltı tedbirleri uygulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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