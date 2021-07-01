O beslenme şeklinde büyük risk! Ani ölüm riskini yüzde 46 artırabilir

ABD’li bilim insanları beslenme üzerine yaptıkları araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Sonuçlara göre yağlı, kızarmış ve şekerli içecekler kalp rahatsızlığı kaynaklı ölüm riskini artırıyor.

21 BİN İNSANIN YEME ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ

Araştırmada, ABD Birmingham’da bulunan Alabama Üniversitesi araştırmacıları çalışmalar yürüttü ve bu kapsamda 45 yaş üzeri 21 bin ABD vatandaşının yeme alışkanlıkları incelendi. Araştırmalar 10 yıl sürerken, katılımcıların her altı ayda bir kalp sağlığı taraması gerçekleştirilerek yeme alışkanlıkları incelendi.

Sonuçlar Amerikan Kalp Derneği bilimsel dergisinde yayımlanırken, yağlı, kızarmış ve şekerli yiyecekleri içeren "Güneyli tarzı" yeme alışkanlığının kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini yüzde 46 arttırdığı ortaya çıktı.

400'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilim insanları, gerçekleştirilen çalışma sürecinde söz konusu yanlış beslenme alışkanlığına sahip 400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Öte yandan "Akdeniz tarzı" olarak bilinen bitkisel odaklı beslenme alışkanlıklarına sahip kişilerde, kalp krizi gibi ani gelişen bir sağlık sorunundan hayatını kaybetme riskinin yüzde 24 daha az olduğunu belirtildi.

Çalışmalara liderlik eden Doktor James Shikany, "Araştırmanın sonuçları kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölümlerde yeme alışkanlığının kontrol edilebilir bir risk faktörü olduğunu göstermektedir" dedi.

Shikany, kızarmış ve işlenmiş yiyeceklerden daha çok bitkisel gıdalar, meyveler ve tam tahıl ürünlerini içerecek bir beslenme alışkanlığının kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşanan ani ölüm riskini düşüreceğinin altını çizdi.