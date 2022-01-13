2022 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210051O görüntü yeniden gündem oldu! İmamoğlu yürüyen merdiven videosuylu Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı?Kulis Faaliyeti ne demek, TDK'ya göre Kulis Faaliyeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 20921005013 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 13 Ocak 2022 PerşembeYoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...Ağrı yarın okullar tatil mi? | Ağrı kar tatili açıklaması 13 Ocak 2022 PerşembeTestosteron ne demek, TDK'ya göre Testosteron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210049BM'den aidat borcunu ödemeyen 8 ülkeye kötü haber!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. O görüntü yeniden gündem oldu! İmamoğlu yürüyen merdiven videosuylu Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı?

O görüntü yeniden gündem oldu! İmamoğlu yürüyen merdiven videosuylu Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında yürüyen merdivene ters çıkmaya çalışan kedi videosu paylaşması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada alay konusu olduğu benzer bir görüntüyü akıllara getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında "İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır." ifadelerine yer vererek bir kedi videosu paylaşmıştı. Bu paylaşım bugün bir televizyon programında tekrar gündeme getirildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen merdivene ters binen kedi videosu paylaşması "Kılıçdaroğlu'na gönderme" iddialarını beraberinde getirdi. 

O görüntü yeniden gündem oldu! İmamoğlu yürüyen merdiven videosuylu Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak o iddialara yanıt verse de bugün bir televizyon programında, İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun hareket halinde olan yürüyen merdivenden aşağıya inmeye çalıştığı görüntü  tekrar gündeme getirildi.

İşte o video:

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT