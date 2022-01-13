O görüntü yeniden gündem oldu! İmamoğlu yürüyen merdiven videosuylu Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında "İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır." ifadelerine yer vererek bir kedi videosu paylaşmıştı. Bu paylaşım bugün bir televizyon programında tekrar gündeme getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen merdivene ters binen kedi videosu paylaşması "Kılıçdaroğlu'na gönderme" iddialarını beraberinde getirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak o iddialara yanıt verse de bugün bir televizyon programında, İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun hareket halinde olan yürüyen merdivenden aşağıya inmeye çalıştığı görüntü tekrar gündeme getirildi.

İşte o video: