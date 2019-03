Elon Musk uyuşturucu mu içiyor? Elon Musk kimdir?

SpaceX ve Tesla'nın sahibi ünlü iş adamı Elon Musk'ın, geçtiğimiz Eylül ayında bir radyo programında esrar kullandığı anların görüntüsü medyaya sızmıştı.

Pentagon'un bu görüntüler üzerine harekete geçerek, Musk hakkında güvenlik soruşturması başlattığı belirtildi. The Guardian'da yer alan habere göre, Musk hakkındaki soruşturma görüntülerin ortaya çıkmasından hemen sonra başlatıldı.

SpaceX, ABD hükümetine uydu servisi sağladığı için Musk'ın güvenlik izni bulunuyordu.

Pentagon Sözcüsü Albay Mike Andrews konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahremiyet ve güvenlik ilkeleri nedeniyle, bireylerin güvenlik izni durumları hakkında kamuya açık bir biçimde konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında komedyen Joe Rogan'ın internet üzerinden yaptığı şova katılan Musk, burada esrar kullanmış ve görüntüler sosyal medyada çokça tartışılmıştı.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk 1971 senesinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria’da doğdu.

Elon, sürekli gözlerini bir noktaya sabitleyen ve asla konuşmayan bir çocuktu. Ailesi onun çok uzun bir zaman sağır sandı. Ancak çok sonra anlaşıldı ki, Elon sadece hayal kuruyordu. Annesi bu konuyu şöyle özetleyecekti yılla sonra: “Sanki zihni başka bir evrene geçiş yapardı. Bu konuda artık üzerine gitmiyorum çünkü böyle zamanlarda yeni bir roket ya da benzer bir şey tasarladığından emin oluyorum.“

Kendi imkanlarıyla yazılım dillerini öğrenen Musk, henüz 12 yaşındayken yazmış olduğu bir bilgisayar oyununu (Blastar) $500'e satarak ilk ticari başarısını sağlamış oldu.

1988’de Elon’un Güney Afrika ordusuna katılması gerekiyordu. Henüz 17 yaşındaydı ve orduya katılarak askerlik yapmak yerine evden ayrılmayı tercih etti. Bu kararını ise şu cümlelerle açıklayacaktı: “Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok; ancak Güney Afrika ordusuna askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi”.

Gözü Amerika’daydı; orayı “Orası muhteşem şeylerin mümkün olduğu yer” olarak tanımlıyordu. Hayalinde hep uzay vardı…

Orta öğrenimini Bryanston High School’da tamamladıktan sonra Pretoria Boys High School’a başladı ve buradan mezun oldu. Üniversite eğitimi için önce Kanada'ya taşındı ve 1992 senesinde Queen’s University’de iki yıl eğitim aldı. Buradaki eğitiminden sonra University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrılıp Amerika'ya geçiş yaptı.

Okul hayatı boyunca acımasız çocuklarla bir aradaydı Elon. Sınıf arkadaşları tarafından şiddete uğradığı zamanlar oldu ve asla sıradan değildi. Bunlar ciddi darbelerdi. Öyle ki, Ellon, deforme olan septum bölgesinden 41 yaşında ameliyat olacaktı yıllar sonra.

The Wharton School of the University of Pennsylvania’da Ekonomi alanında lisans diplomasının yanı sıra University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences’dan da, Fizik alanında yan dal diploması aldı.

Doktora yapmak için Silikon Vadisi bölgesine taşındıysa da doktorasını yarıda bırakarak, insanlığın çözülmesi gerektiği sorunları olduğunu düşündüğü üç konu üzerine yoğunlaşmaya başladı; Temiz hava, İnternet ve Uzay.

Bu üç konu üzerine yoğunlaşmak isteyen Musk, 95 senesinde yüksek lisansını bırakarak kardeşi ile birlikte yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak istiyordu.

1999 senesinde ise, Compaq’ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.

Aynı sene Musk, çevrimiçi ödeme sistemleri ve finans altyapısı X.com’u kurdu. Ertesi sene X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity’yi bünyesine kattı ve PayPal’ı oluşturdu.

2002 senesinin Ekim ayında ise PayPal, eBay tarafından 1,5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alındı.

EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI

İlk olarak 2000’de Justine ile evlendi Elon Musk fakat evlilikleri 8 yıl sürdü.

Ardından 2010 yılında iki kez evleneceği Talullah Riley ile evlenen Elon Musk, bu evliliğini de 2016 yılında komple bitirdi.

Bu iki evlilikten 6 çocuğu bulunan Elon'un çocuklarının isimleri; Nevada Alexander, Xavier, Saxon, Griffin, Damian ve Kai.

Elon Musk, 2002'nin Haziran ayında Uzay Araştırma Teknolojisi üreteeceği SpaceX'i (Space Exploration Technologies’) kurdu.

SpaceX, roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış roket teknolojilerine yönelik fırlatma araçları üreten bir şirkettir. Bu şirketin ilk fırlatma araçları, Falcon 1 ve Falcon 9; ilk uzay aracının adı ise Dragon’dur.

Elon Musk, insanlığın bilincini korumak için olmasa bile, genişletmek için uzayın keşfedilmesinin gerekli olduğuna inanmaktadır. Ona göre çok gezegenli hayat insan ırkının hayatta kalmasını tehdit eden şeylere karşı bir önlem olabilir.

”Er ya da geç hayatı mavi-yeşil topun ötesine genişletmek zorunda kalacağız ya da soyumuz tükenecek.”

Ayrıca SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (International Space Station) bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe adını yazdırmıştır.

TESLA

2003 senesinde Martin Eberhard ve Marc Tarpenning adlı mühendislerin oluşturduğu küçük bir ekiple San Carlos’da faliyetlerine başlayan Tesla Motors, 2004 senesinde Musk'ı projeye dahil etti.

İlerleyen zamanlarda bilişim, elektronik ve otomotiv sektöründen mühendislerle kadrosunu daha da genişleten şirket, 2014 senesinde şirket hisslerini halka da açarak elektrik motorlarının gelişmesini sağlamıştır.

Şirketin ürettiği ilk otomobil Tesla Roadster, 31 ülkede yaklaşık 2500 adet satış yapmıştır.

Ayrıca Elon Musk'ın en büyük hissedarı olduğu SolarCity, Amerika'nın en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısıdır.

Iron Man filminin yönetmeni Jon Favreau, verdiği bir röportajda filmin baş kahramanı Tony Stark karakterinin oluşumunda Elon Musk’tan ilham aldıklarını açıkladı. Daha sonra Iron Man serisinin ikinci filminde SpaceX fabrikası filmde mekan olarak kullanıldı.

TESLA'NIN MARKA DEĞERİ

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yaptığı açıklamada şirketin marka değerlerinin olması gerekenden yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca araba üretmenin hiç karlı bir iş olmadığının da altını çizdi.

The Guardian gazetesi ile röportaj yapan Musk, 300 dolar olan hisse fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek "Bence market değerimiz hak ettiğimizden yüksek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir araba fabrikası açmanın para kazanmak için iyi bir yol olmadığını belirten Musk, "Tabi belki de roket üretmek daha kötü bir yoldur." şeklinde konuşmasına eklemede bulundu.

YAPAY ZEKA KAYGISI VE MARK ZUCKERBERG TARTIŞMASI

Yapay zeka konusunda ilerlemeleri endişeyle karşılayanlardan birisi olan Tesla CEO`su Elon Musk`ın açıklamaları, Facebook CEO`su Mark Zuckerberg`i kızdırdı. En son Musk, Zuckerberg için "Yapay zeka konusundaki anlayışı kıt" dedi.

Elon Musk, bir süre önce yapay zekadaki gelişmelerden yana endişe duyduğunu ifade etti.

Musk, ABD'deki eyaletlerin yapay zekayı düzenleyici kanunlar çıkarmaları gerektiğini ve yapay zekanın insan medeniyetinin geleceği için önemli bir risk taşıdığını söyledi.

Ancak bu ifadeler Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg'i oldukça kızdırdı. Elon Musk'ın gelecekten yana en büyük korkusunun yapay zeka olduğunu söylediği röportajı izlediğini belirten Zuckerberg, gelecek teknolojisiyle ilgili korku tacirliğinden yorulduğunu söyledi.

Zuckerberg, "Bu konuyla ilgili görüşlerim gayet net. İyimserim. Hayırcıları ve kıyamet senaryosu uyduranları anlamıyorum. Gerçekten olumsuz ve oldukça sorumsuz buluyorum" dedi.

Elon Musk ise Zuckerberg’in bu açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Yapay zeka konusunda Zuckerberg ile konuştuğunu söyleyen Musk, Facebook CEO’sunun 'bu konudaki anlayışının kıt' olduğunu savundu.

Elon Musk’ın belki de kendisine göre “en kolay” projesi trafikte sıkılmasının ardından faaliyet göstermeye başladı. Yeraltından tüneller kazarak California’daki trafik problemini azaltmayı hedefleyen Elon Musk’a, geçtiğimiz günlerde bir diğer girişimci olan Richard Branson da ortak oldu. Tünellerin prototiplerini internete sundu. 600 km hıza ulaşan tüneller, yine gelecekten bir senaryoyu gözler önüne seriyor.

Mars hakkındaki düşüncelerini “Sonuçta, Mars’ı Dünya’ya benzer bir gezegene dönüştürebilirsiniz. Sıcaklığını artırabilirsiniz” şeklinde özetleyen Elon Musk, 2018 yılında CEO'su olduğu SpaceX şirketinin üretimi olan Falcon Heavy füzesini marş araştırmaları adına uzaya fırlattı.

Tesla'nin üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu iş adamı Elon Musk'a ait füze, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı.