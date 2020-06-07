O görüntülere tepkiler büyüyor! Soyer'den gençlere uyarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları açısından bir çok gencin rağbet ettiği Kordon Boyu'nda yer alan çimlerin üzerine soysal mesafeyi korumak amacıyla 2.5 metrelik aralıklarla 4 metre çapında çemberler çizdi. Ancak dün akşam yayınlanan bir fotoğraf gençlerin kuralları uymadığı ve çemberlerin dışında oturduğu gözlendi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu fotoğraf kısa sürede bir çok kişinin tepkisi neden oldu bunun üzerine Soyer sosyal medya hesabından gençlere tekrar uyarı da bulundu.

Sevgili gençler, “Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın” derken yanlış anlaşıldık sanırım. Dışına değil içine oturun diye çizdik çemberi. Fiziki mesafeyi korumak için çemberin içine alalım sizi . Lütfen!. pic.twitter.com/wvEirBTCum — Tunç Soyer (@tuncsoyer) June 7, 2020

''YA DIŞINDASINDIR ÇEMBERİN YA DA DIŞINDA''

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Soyer, gençleri uyardı. Soyer, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Sevgili gençler, 'Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın' derken yanlış anlaşıldık sanırım. Dışına değil içine oturun diye çizdik çemberi. Fiziki mesafeyi korumak için çemberin içine alalım sizi . Lütfen!"