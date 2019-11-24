O iftiranın sahibi Talat Atilla'dan yeni açıklamalar peş peşe geldi

Beştepe'ye giden CHL'li iddiası siyasi gündemin yine en tepesinde. CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü iddia eden Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın "Kaynağım Talat Atilla" sözlerinin ardından art arda açıklamalar gelmişti. "Kaynak" olarak açıklanan Talat Atilla da, "Kaynağım bir CHP'li" ifadesini kullanarak kendisini doğrulayan Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması gerektiğini söylemişti.

Muharrem İnce'nin de basın açıklaması sonrası Talat Atilla Twitter hesabından bir mesaj paylaşıp ''Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...'' ifadelerini kullandı.

Talat Atilla son mesajının ardından peş peşe çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Atilla'nın o açıklamaları;

1) Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, iki yüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar.. Amacı sadece eleştiri.

2) Olan, "aslında ne oldu? " diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, "sorularına yanıt vermedigim gazeteciler " bile tv'ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak.

3) Stajyer gazetecilik yapanlar bile bilirler ki, gazeteciler birbirlerine haber jesti yapar. Rahmi Turan' da Uğur Dündar'da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu. Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum.

4) Haberi ben yapmaliydım Kemal beyin "Biliyorum ama açıklamam" sözleri yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar.

5) Aslında ne oldu? " diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, "sorularına yanıt vermedigim gazeteciler " bile tv'ye çıkıp bana hakaret edecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak.

6) Geçmişte yaptığım ve doğruluğu ortaya çıkan yuzlerce haberim, 50'ye yakın ulusal ve uluslararası ödülümü, beni kriminalize etmeye çalışanların suratına çarpıyorum! Hiç kimseye verilemeyecek hesabım yok. Rahmi Turan "Kaynağı açıklamam dediği için Rahmi beyi korumak maksadıyla.

7) Açıklamadım ama Rahmi beyin bunaldığını görünce defalarca "Ben olduğumu açıklayacağım " demek için aradım ama yanıt vermedi. O sırada bana oda tv sorunca, TV'de "Kaynağı açıklamam doğru olmaz" dedigi için Rahmi beyi yalancı çıkarmamak için benim demedim.

8) Turan abimdir. Onu ve hiç kimseyi bilerek hayatım boyunca manipüle etmeyecegime beni tanıyanları ve rabbimi şahit tutarım. Rahmi abiyi anlıyorum. Ona saygım da sevgim de devam ediyor. Benim sitem de yıllarca baş yazarlık yaptı. Canı sağ olsun. Dün de duayen yazardı, bugün de.

9) Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettigi sözler ortada... "Biliyorum, açıklayamam" dedi. Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim.

10) Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını" alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.

11) Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği "Dogrudur ama açıklamam" sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine doğrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık açıklamalıdır. Beklenen ne? Haber kaynağımı deşifre etmem mi?

12) Haber kaynağımı.. Medya derimi yüzse.. Mahkemeler müebbet verse... Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım.... Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok.