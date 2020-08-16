O ilimizde 64 adres karantina altına alındı!

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 64 adres karantina altına alındı.

24 SAATTE 64 ADRES KARANTİNA ALTINA ALINDI

68 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle 64 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 68 kişide pozitif çıkan test sonuçları sebebiyle 64 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Sıratut, Kayalık, Yenimahalle, Yunus Emre, Sümerevler ve Yeşilyurt Mahalleleriyle Alibey Köyü ve Yenigüven Köyünde bulunan 64 adreste 68 kişi karantina altına alındı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

65 bin 956 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 249 bin 309 oldu. Bugün iyileşen 997 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 230 bin 996’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 679 olduğu açıklandı.