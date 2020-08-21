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  3. O ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

O ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Çanakkale’de 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

O ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Çanakkale’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Yapılan açıklamada Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgesi gereği; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın (hastane/muayene randevusu olanlar hariç) 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, 65 yaş de üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; düğün, nikâh, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye vb. etkinliklere (1.derece yakınlar hariç )katılmasının yasaklanmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, köy ve sokak düğünleri de en geç 23.30’da bitirilerek, süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesine karar verildi. Evlenecekler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kuruluna düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken, kolluk kuvvetleri tarafından alınan taahhütnamede mutlaka saat aralığının belirtilmesine gerekiyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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