O ilimizde bir mahalle ve 10 bina karantina altına alındı!

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 10 bina karantina altına alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli, Mutlukaya, Topdağı, Eyüp Nebi, Akabe Mahallesi, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi ile Siverek ilçesine bağlı Yenişehir ve Ayvanat Mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması sebebiyle, ilgili bir mahalle ile 10 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Siverek ilçesine bağlı Eğriçay ile Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek, Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallerinde birer binada uygulanan 14 günlük karantina ise sona erdi.