O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 3 Aralık 2022 Cumartesi gününde yurdun bazı kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların yağmur ve sağanak bazı yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Yeni güne başlarken vatandaşların merak ettiği konular arasında hava durumu yer alıyor. Özellikle aralık ayının gelmesiyle yurdun birçok kesiminde sıcaklıklar ciddi oranda düşüşe geçerken merak eden ve araştıranlar için 3 Aralık 2022 Cumartesi gününün hava durumu haberimizde...

3 ARALIK 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 3 Aralık 2022 Cumartesi gününün hava durumu için şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu ve bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C
Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, (Çorum hariç) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!
2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!
1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!
1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!
30 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu: O bölgelerde sağanak yağış ve kar etkili olacak! İşte il il hava durumu...
30 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu: O bölgelerde sağanak yağış ve kar etkili olacak! İşte il il hava durumu...
29 Kasım 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden uyarı! O illerde yaşayanlar kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olun
29 Kasım 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden uyarı! O illerde yaşayanlar kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olun
Son Haberler
Lokman isminin anlamı nedir, Lokman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lokman isminin anlamı nedir, Lokman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanı çıkışı! AK Partili Alpay Özalan küplere bindi: "Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar"
Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanı çıkışı! AK Partili Alpay Özalan küplere bindi: "Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar"
Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu
O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
27 Kasım 2022 Pazar hava durumu: Bazı illerimizde karla karışık yağmur, bazı illerimiz de ise sağanak yağış bekleniyor!
27 Kasım 2022 Pazar hava durumu: Bazı illerimizde karla karışık yağmur, bazı illerimiz de ise sağanak yağış bekleniyor!
Çok Okunanlar
Bürkan isminin anlamı nedir, Bürkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bürkan isminin anlamı nedir, Bürkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stepne ne demek, TDK'ya göre Stepne kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Stepne ne demek, TDK'ya göre Stepne kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Kirman isminin anlamı nedir, Kirman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kirman isminin anlamı nedir, Kirman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Metine isminin anlamı nedir, Metine ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Metine isminin anlamı nedir, Metine ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek!
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek!
Kerem Ökten'den İstanbullulara uyarı: Havalar 3 gün soğuk, sıkı giyinelim
Kerem Ökten'den İstanbullulara uyarı: Havalar 3 gün soğuk, sıkı giyinelim
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...