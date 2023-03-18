O illeri kuvvetli yağış vuracak! Meteoroloji açıkladı

18 Mart 2023 Cumartesi günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 18 Mart 2023 Cumartesi?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 18 MART 2023 CUMARTESİ?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18 Mart 2023 Cumartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

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"Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor."

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İstanbul’un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Muğla ile Afyon'un doğu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, (Isparta ve Burdur hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli ve aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 16°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, doğusu ve güney çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve sabah ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 13°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı