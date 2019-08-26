O isim, Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra 31 Mart'ta DP'den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Avni Sipahi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP üyesi olduğunda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığını yürüten ve görevden alınan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine partiden istifa eden Hüseyin Avni Sipahi, Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

17 Aralık operasyonlarında gözaltına alınanlar arasında bulunan Sipahi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "suçu bildirmeme" suçunu isnat etti.

SİPAHİ, DAVUTOĞLU'NUN KONUŞMASINI HATIRLATTI

Sipahi suç duyurusunda, Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananlara ilişkin yaptığı "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman - bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk" açıklamasını hatırlattı.

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ KİMDİR?

Hüseyin Avni Sipahi, 1999 yılında Anavatan Partisi'nden Çekmeköy, Taşdelen Belde Belediye başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde Çekmeköy'de CHP'nin belediye başkan adayı olarak seçime girdi ve az bir farkla kaybetti. Daha sonra CHP'den belediye meclis üyesi olan Sipahi, 17-25 Aralık Operasyonu'nda gözaltına alınınca partide büyük kriz çıktı. Sipahi, CHP'den istifa ederek bağımsız kaldı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş Belediyesi'ni yönelik operasyonda da hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Sipahi, daha sonra İBB ve Beşiktaş Belediyesi bağımsız meclis üyeliğinden istifa etmişti.