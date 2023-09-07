O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…

O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? İşte Hinduların bael meyvesi dedikleri o meyve ve bilinmeyen sırları…

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O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…

Hindistan’da kutsal meyve olarak bilinen bael meyvesi, adeta portakal ile yarışıyor. Çünkü içerisinde o kadar C vitamini var ki pek çok hastalığa şifa oluyor. İşte Hinduların bael meyvesi dedikleri o meyve ve bilinmeyen sırları…

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Pek çok hastalığa karşı şifa olan bael meyvesi, insan sağlığı için adeta bir doktor görevi üstlenmiş durumda. Üstelik çağımızın en korkunç hastalıklarından bir tanesi olan kansere dahi iyi geliyor. Gelin bu meyveyi hep birlikte tanıyalım.

Bael Meyvesinde Yok Yok!

Ahşap elması olarak da bilinen meyvenin içerisinde yok diye bir kavrama yer bulamayacaksınız. Çünkü meyve ne kadar ahşaba benzese dahi bildiğiniz şifa kaynağı. İşte bazı durumlara karşı sunduğu mucize çözümler…

  • Mide ülseri
  • Kanser
  • Kan şekeri
  • Bronşit
  • Menenjit

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Gibi hastalıklara karşı adeta bir ilaç olan bael meyvesi içerisinde hücreleri yenileyen ve dejenerasyon özelliği sağlayan pek çok farklı madde bulunmaktadır. Aynı zamanda içerisinde yer alan Tannin maddesi ile birlikte ülser tedavisinde de birebirdir. Tıp literatüründe mucize meyve olarak geçen Bael meyvesi, bağırsakların iyileştirilmesi için de kullanılmaktadır. Kanserli hücrelerin büyümesinin önlenebileceği de yapılan çalışmalarla birlikte somut olarak kanıtlanmıştır.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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