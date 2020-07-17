O Milletvekili eşine 11 saat şiddet uyguladı!

Ankara'da ikamet eden HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, eşini darp etti. Lise öğretmeni olan eşi Ebru Işık'ın hastaneye gitmesini engellemeye çalıştı.

Olay, önceki gece saatlerinde HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı. HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada sağlık görevlilerinden yardım isteyen Ebru ışık, eşinin kendisini darp ettiğini ve polisi aramalarını rica etti.

"BAŞKA BİR İLİŞKİSİ VAR"

Lisede öğretmen olan Ebru Işık, yaşadığı korkunç şiddeti ifadesinde şu sözlerle anlattı: “Mensur Işık ile 17 yıldır evliyim, bu evlilikten 2 çocuğumuz var. Şu an kendisi HDP Muş milletvekilidir. Evlilik süresince zaman zaman kendisinin bana karşı tehdit ve hakaretleri oluyordu. Yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendim. Eşimle 20 gündür ayrı odalarda kalıyoruz."

"DARP EDİP ODAYA KİLİTLEDİ"

Darp edildiğini iddia eden Ebru Işık ifadelerine şöyle devam etti:"15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine, Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem, dedim. O da bana ‘O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim, kirasını ben ödüyorum. Sen bu evde kalamazsın’ dedi. Ben de odasından ayrıldım. Odama geçtim, eşyalarımı hazırlamaya başladım. Ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken ‘Ben gitmiyorum, sen git bu evden dedim."

Daha sonra olayın çirkinleştiğini anlatan Işık şunları kaydetti: Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Bana ‘Sen beni sinirlendirdin, bu olayın sebebi sensin’ tarzında ithamlarda bulundu. Gözümün halini görünce kendisi de korktu. Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Sürekli psikolojik baskı yaptı. 155’i aramamı engellemek için telefonumu sakladı, bana vermedi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, ‘Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim’ dedi. Saat 14.00’e kadar evde kaldım.Ağrılarım artınca beni 25 km uzaklıkta Etimesgut’ta özel bir hastaneye götürdü. Sürekli, ‘Doktora sana vurmadığımı, kaza olduğunu söyle’ diyerek ısrarcı oldu.Yol boyu böyle söyledi. Bu olayın adli vaka olmaması için uğraştı. Doktora yaşadığım durumu anlattım. Bunun üzerine hastane 155’e bilgi vererek, polis çağırdı. Ekiple birlikte büro amirliğine gittim. Uzaklaştırma talebim vardır, önleyici tedbir kararı istiyorum. Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık’tan davacı ve şikâyetçiyim.”

24 SAAT SONRA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Ebru Işık, yaşadıklarının üzerinden 24 saat geçmeden savcılığa giderek şikayetinden vazgeçti. Hürriyet'i haberine göre, "ifademi anlık bir öfkeyle yanlış verdim,şiddet yok" dedi. Işık, gözünün de dolaba çarpması sonucu morardığını belirtti.

Olay sonucu çıkan kararda, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde şikâyet işlemleri alındıktan sonra Mensur Işık hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 5/1 maddesindeki A, B, C, Ç ve D maddelerindeki yaptırımların uygulanmasına karar verildi. Bu maddelere göre Işık, 6 ay eve ve çocuklarına yaklaşamayacak.

HDP'DEN OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da yaptığı açıklamada ,“Ebru Hanım’la görüştükten sonra gerekli adımları atacağız. Kadına yönelik şiddetin kimden geldiği bizim açımızdan önemli değil ve tutumumuz çok net olacak” dedi. Kararı HDP disiplin kurulunun vermesi bekleniyor.