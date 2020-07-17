Eşine şiddet uygulayan o vekil hakkında ihraç talebi!

Muş HDP Milletvekili Mensur Işık'ın eşi , gözü morarmış halde hastaneye başvurmuş ve "polise haber verin, eşim beni dövdü" diyerek yardım istemişti. Polise giden ışık ifadesinde eşinden şikayetçi olunca, Milletvekili Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı. Olaydan 24 saat sonra Işık'ın eşi ifadesini değiştirerek, darp edilmediğini gözünü dolaba çarptığını ifade etmiş, şikayetini geri almıştı.

HDP'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Olayın ardından HDP'den gelen yazılı açıklamada, Mensur Işık'ın eşine şiddet uyguladığı haberinin basına yansımasının ardından Merkez Disiplin Kurulunun araştırma yaptığı belirtildi. Kadın Meclisinin başvurusu üzerine Ebru Işık'ın ilk beyanı esas alınarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklama şu şekilde: "Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık'ın savunması alınacaktır. Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."

O Milletvekili eşine 11 saat şiddet uyguladı!