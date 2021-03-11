İstanbul'da birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

Son dakika haberi... İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart Pazartesi gününden itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçilerin HES kodu kontrolleri yapılacağı belirtilirken.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.

Alınan karara göre HES Kodu zorunluluğu getirilen yeni yerler şu şekilde:

- Kahvehane,

- Kıraathane,

- İnternet kafe,

- İnternet salonu,

- Elektronik oyun salonları,

- Bilardo salonu,

- Dernek lokali,

- Lunapark,

-Tematik parklar,

- Berber,

- Kuaför,

-Güzellik salonu ve güzellik merkezleri,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Kaplıca,

- Nikâh salonu ile düğün salonları,

- Tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri,

- Kütüphane,

- Spor salonları ve spor merkezleri,

- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlar

- Sivil toplum kuruluşları,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler,

- Kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler