O ülke ismini mi değiştiriyor?

İnternet üzerinden imzaya açılan dilekçede Maori partisi; ülkenin adının Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer adlarının Te Reo Māori dilindeki eski anlamlarına döndürülmesini istedi.

Dilekçede şu kelimelere yer verildi: “Te Reo Māori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız.”

Daha önce mecliste ‘haka’ dansıyla protesto gerçekleştirdiği için parlamentodan atılan Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi başka bir seferde ise meclise kravat takmadan geleceğini açıklamıştı.