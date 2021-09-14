Doktorlarda ne yapacağını şaşırdı: Aşı olan vatandaştan hastane bahçesinde tarihe geçecek hareket! Aşıyı kolundan atmak için bakın ne yaptı!Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaşan Banu Alkan'a akıl sır ermedi! Oyuncunun hayranları tepki gösterdiİstanbul için son dakika: İl Sağlık Müdürü açıkladı: Vaka artışı yok!1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi Destek başvuru ve sonuç sorgula ekranıFifa 22'de oyuncu reytingleri belli oldu! İşte Fifa 22'deki en iyi reytinge sahip oyuncularCumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili açıklama!DGS Sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS tercih sonuçları açıklandı mı?Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?O ülke ismini mi değiştiriyor?Modanın büyük gecesi MET Gala 2021'e kıyafetleriyle damga vurdular! Birbirinden ilginç kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdiler!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. O ülke ismini mi değiştiriyor?

O ülke ismini mi değiştiriyor?

Yeni Zelanda meclisinde yerli halkı temsil eden Maori Partisi, Aotearoa adının ülkenin resmi ismi olması için meclise verecekleri dilekçeyi internet üzerinden imzaya açtı.

O ülke ismini mi değiştiriyor?

İnternet üzerinden imzaya açılan dilekçede Maori partisi; ülkenin adının Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer adlarının Te Reo Māori dilindeki eski anlamlarına döndürülmesini istedi.

Dilekçede şu kelimelere yer verildi:  “Te Reo Māori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız.”

Daha önce mecliste ‘haka’ dansıyla protesto gerçekleştirdiği için parlamentodan atılan Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi başka bir seferde ise meclise kravat takmadan geleceğini açıklamıştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT