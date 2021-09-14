O ülke ismini mi değiştiriyor?
Yeni Zelanda meclisinde yerli halkı temsil eden Maori Partisi, Aotearoa adının ülkenin resmi ismi olması için meclise verecekleri dilekçeyi internet üzerinden imzaya açtı.
İnternet üzerinden imzaya açılan dilekçede Maori partisi; ülkenin adının Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer adlarının Te Reo Māori dilindeki eski anlamlarına döndürülmesini istedi.
Dilekçede şu kelimelere yer verildi: “Te Reo Māori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız.”
Daha önce mecliste ‘haka’ dansıyla protesto gerçekleştirdiği için parlamentodan atılan Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi başka bir seferde ise meclise kravat takmadan geleceğini açıklamıştı.