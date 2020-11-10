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O ülkede milyonlarca vizon toplu mezarlara gömülüyor

Dünyanın önde gelen vizon kürkü (mink kürkü) üreten ülkelerinden biri olan Danimarka’da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün insanlara bulaşmaya başladığı tespit edildi. Ülkede 17 milyona yakın vizon, toplu mezarlara gömüldü.

O ülkede milyonlarca vizon toplu mezarlara gömülüyor

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve ‘Cluster 5’ adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Üllkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü.

Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

O ülkede milyonlarca vizon toplu mezarlara gömülüyor

O ülkede milyonlarca vizon toplu mezarlara gömülüyor

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