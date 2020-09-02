O ülkede sel felaketi! 24 kişi öldü

Pakistan’da etkisini sürdüren muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle bir günde en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan’da devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları 1 günde Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde en az 24 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Bölge Afet Yönetim Kurumu'ndan (PDMA), yapılan açıklamada şiddetli yağışlar ve seller sonucunda 4 evin tamamen yıkıldığını, 46 evin hasar gördüğünü ve çok sayıda köyün sular altında kaldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün Swat bölgesinde sel sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bölgedeki tüm oteller ve turistik noktalar kapatılırken, yerel yetkililer bölgede bulunanlara kendi şehirlerine dönmelerini ve durum normale dönene kadar Swat Vadisi'ni ziyaret etmemelerini istedi.

Gilgit-Baltistan'da sel sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle bağlantı yolları kapanırken, Phander bölgesine de kara yolu bağlantısı tamamen kesildi.

SEL NEDENİYLE PAKİSTAN'IN PENCAP EYALETİNDE AĞUSTOS'TA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

20 Ağustos'ta Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği sel sebebiyle çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yerel yetkililerden Muhammed Asghar, muson yağmurlarının tetiklediği sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada şiddetli yağmurların yol açtığı sel sebebiyle eyalette sokakların sular altında kaldığını ve çok sayıda evin yıkıldığını ifade etmişti.

Yerel yetkili sel nedeniyle 24 kişinin öldüğünü 18 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Asghar, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin çoğunun yıkılan evlerden kaynaklandığını belirtmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.