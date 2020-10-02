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O ülkede şok! 'Başbakana güvenmiyorum' diyen bakan istifa etti

İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir, Başbakan Netanyahu'ya güvenmediğini, bu nedenle Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğiniduyurdu.

O ülkede şok! 'Başbakana güvenmiyorum' diyen bakan istifa etti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı ve üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğini duyurdu.

Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım." ifadelerini kullandı.

Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.

Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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