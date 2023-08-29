O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..

Ünlülerden peşpeşe inanılması güç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi ile bir dönem gündemden düşmeyen ünlü sanatçı bu kez de kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıkladı. İşte kritik haberin detayları..

Türkiye’nin yakından tanıdığı ve dillerden düşmeyen şarkıların sahibi olan Rafet El Roman kısırlaştırma ameliyatı oldu. En son kendisinden tam olarak 20 yaş küçük olan sevgilisi Ceren Kaplakarslan ile evlenen El Roman, şu aralar ise 24 yaş küçük olan sevgilisi ile gündemde. Yasemin Gergeç ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı “ben duygu adamıyım” diyerek gelen eleştirilere kulağını tıkadığını açıkladı.

Bundan Sonra Çocuğum Olmayacak

Özel hayatına dair gerçekleri açıklamaktan yana oldukça cesur olan Rafet El Roman, bundan sonra çocuğunun olmayacağını belirtti. En uzun ilişkisinin 6 yıl sürdüğünü de sözlerine ekleyen ünlü sanatçı hayatı boyunca da 3 kadın ile aşk yaşadığını açıkladı.