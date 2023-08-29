O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..

O Ünlüden Şok Haber! Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti. 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile hayatını sürdüren Rafet El Roman açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü

YAYINLAMA
Google News
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..

Ünlülerden peşpeşe inanılması güç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi ile bir dönem gündemden düşmeyen ünlü sanatçı bu kez de kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıkladı. İşte kritik haberin detayları..

kisirlik-ve-rafet-el-roman.jpg

Türkiye’nin yakından tanıdığı ve dillerden düşmeyen şarkıların sahibi olan Rafet El Roman kısırlaştırma ameliyatı oldu. En son kendisinden tam olarak 20 yaş küçük olan sevgilisi Ceren Kaplakarslan ile evlenen El Roman, şu aralar ise 24 yaş küçük olan sevgilisi ile gündemde. Yasemin Gergeç ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı “ben duygu adamıyım” diyerek gelen eleştirilere kulağını tıkadığını açıkladı.

Bundan Sonra Çocuğum Olmayacak

kisirlik.jpg

Özel hayatına dair gerçekleri açıklamaktan yana oldukça cesur olan Rafet El Roman, bundan sonra çocuğunun olmayacağını belirtti. En uzun ilişkisinin 6 yıl sürdüğünü de sözlerine ekleyen ünlü sanatçı hayatı boyunca da 3 kadın ile aşk yaşadığını açıkladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!
27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!
MasterChef Şampiyonunun Eşi Göz Kamaştırdı! Düğünde Geline Bakan Bir Daha Baktı!
MasterChef Şampiyonunun Eşi Göz Kamaştırdı! Düğünde Geline Bakan Bir Daha Baktı!
Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?
Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?
Ses sanatçısı Baki Çiçek'i gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor! O ise bu durumdan oldukça memnun!
Ses sanatçısı Baki Çiçek'i gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor! O ise bu durumdan oldukça memnun!
Son Haberler
Arabulucuya başvurmak zorunlu: “Kiracı- Ev Sahibi uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor”
Arabulucuya başvurmak zorunlu: “Kiracı- Ev Sahibi uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor”
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..
Etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla "Jekyll & Hyde" müzikali Bursa'da sevenleri ile buluştu
Etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla "Jekyll & Hyde" müzikali Bursa'da sevenleri ile buluştu
Herkes heyecanla bekliyordu! ''Müge anlı ile Tatlı Sert'' programın başlayacağı tarih belli oldu
Herkes heyecanla bekliyordu! ''Müge anlı ile Tatlı Sert'' programın başlayacağı tarih belli oldu
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
GİB’den Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açıklaması! Plaka ve TC kimlik numarası ile 5 gün…
GİB’den Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açıklaması! Plaka ve TC kimlik numarası ile 5 gün…
Estetik furyasına ünlü sanatçı Ayça Ayşin Turan da katıldı, değişimini görenler şaşıp kalıyor!
Estetik furyasına ünlü sanatçı Ayça Ayşin Turan da katıldı, değişimini görenler şaşıp kalıyor!
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.