O uygulamayı telefonunuza indirirken iki kere düşünün Whatsapp'a çok benziyor, ama tehlikeli!

Whatsapp, popülaritesinin yanında birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Uygulamanın bu kadar yaygın kullanılıyor olması, dolandırıcıların da dikkatini çektiği için birçok kopya sürüm ile kullanıcıları kandırarak yasa dışı işler yapmalarına yol açılıyor. Son olarak ortaya çıkan Whatsapp'ın farklı bir sürümü FMWhatsapp'ın kötü amaçlı kod dağıtan dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

FARKLI ÖZELLİKLER SUNARAK İLGİ ÇEKİYOR

Bu farklı sürümlerin, kullanıcıların ilgisini çekmek adına Whatsapp'ın sunmadığı özellikleri uygulamalarına eklediği ve bu şekilde yaygınlığını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. Örneğin Whatsapp'ta gizleme mavi tik özelliğini kapatan bir kişi, başkasının mavi tiklerini de göremiyor. Ancak bu kopya uygulamalar buna izin veriyor. Öte yandan çevrimiçi oluşunuzu kapatamadığınız Whatsapp da kopya uygulamalar buna da izin veriyor. Tema ve tasarım alanında da farklılıklar sunan bu uygulamalar, kullanıcıya avantajlı özellikler sunduğunu düşündürürken aslında birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor.

HABERLERİ OLMADAN ABONELİK YAPILIYOR

FMWhatsapp modunu indirenler sadece farklı ve özellikli bir sürüm indirdiğini düşünse de çok büyük problemlere sebep olacak bir aşamaya adım atmış oluyorlar. Sürümde Triada Truva Atı bir arabulucu görevi görüyor. İlk olarak kullanıcının cihazında veriler uygulama tarafından toplanıyor. Ardından truva atlarından biri cihaza otomatik olarak indiriliyor. Sonrasında ise cihaz kullanıcılarına haberleri olmadan reklamlar ve ücretli abonelikler yaptırıyor. Hatta cihaz kullanıcılarını yasa dışı faaliyetlere karşı da savunmasız hale getirebiliyor.

"SADECE RESMİ MAĞAZALARDAN YÜKLEYİN"

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin güvende kalmak için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgiil şuifadelere yer veriyor: "Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan ve güvenilir kaynaklardan yükleyin. Yüklü uygulamalara hangi izinleri verdiğinizi kontrol etmeyi unutmayın – bazıları çok tehlikeli olabilir. Mobil antivirüs yazılımı yükleyin. Bu yazılım olası tehditleri tespit edecek ve önleyecektir."