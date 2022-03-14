Obelisk ne demek, TDK'ya göre Obelisk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Obelisk ne demek? Obelisk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi obelisk kelimesi. Peki obelisk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre obelisk nedir, obelisk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OBELİSK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Obelisk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Obelisk kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre obelisk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dikili taş

