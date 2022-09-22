TikTok fenomeni Obeyfendimen ve Sera Korkmaz sosyal medya hesaplarında paylaştıkları gönderileriyle birbirlerine olan aşklarıyla takipçilerini mest ediyor, geniş kitlelere ulaşıyorlardı. Ancak, ikili hakkında ortaya atılan "Ayrıldılar" iddiaları TikTok magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Peki, Obeyfendimen Adem ve Sera ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

OBEYFENDİMEN ADEM VE SERA AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI?

Adem ve Sera çifti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla takipçilerini kendilerine hayran bırakıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Obeyfendimen kullanıcı adını kullanan Adem, sosyal medya hesabında sevgilisi Sera ile paylaştığı tüm görsel ve videoları bir anda sildi. Hemen ardından Sera da aynı şekilde karşılık verdi.

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Öte yandan Adem'in gözleri şiş bir şekilde paylaştığı videonun altına yüzlerce mesaj gelirken "Ayrıldılar" şeklindeki iddialar da doğrulanmış oldu.

Durumu merak edenler yorumlarda buluşurken "Adem aldattı diyorlar" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

İkili ayrılıklarıyla ilişkili henüz bir açıklama yapmadı.