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  3. Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladı

Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yıllar sonra ilk kez bir kilo verme ilacına onay verdi. İştah ve yeme isteğini güçlü şekilde bastırdığı ortaya konulan ilaç obeziteyle mücadele konusunda umut oldu.

Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladı

Çağımızın hastalığı olan obezite tedavisinde umut verici bir gelişme yaşandı.  ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yıllar sonra ilk kez bir kilo verme ilacı kullanımına onay verdi.

2014'TEN BU YANA ONAYLANAN İLK KİLO VERME İLACI

Yürütülen araştırmalarda oyun değiştirici’ şeklinde tanımlanan kilo verme ilacı yeni kararla birlikte resmen onaylanmış oldu. Böylelikle bu şekilde  bir tedavi  yıllar sonra ilk kez desteklenmiş oldu. Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk tarafından üretilecek bir kilo yönetim terapisi olan Wegovy, FDA’nın 2014’ten bu yana onayladığı ilk kilo verme ilacı ancak tamamen yeni bir tedavi değil.

Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladı

 

YEME İSTEĞİNİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE BASTIRIYOR

İlacın, ABD ve diğer ülkelerde yıllardır diyabet tedavisinde kullanıldığı öğrenildi. Ancak yürütülen araştırmaların ortaya koyduğu verilere göre bu ilaç obezite tedavisinde de etkili çözümler sunabilir. Çünkü ilacı farklı dozlarda kullananlarda iştah ve yeme isteği güçlü şekilde bastırılabiliyor.

 

BİLİMSEL DENEYLER YAPILDI

Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladı

Yüzlerce insan üzerinde bilimsel araştırmalar yapıldı. Bu yılın başlarında yayımlanan ve 16 farklı ülkeden yaklaşık 2.000 obez deneğin yer aldığı bir çalışmada araştırmacılar, ilaç ile yürütülen uzun vadeli tedavinin deneklerde ortalama yüzde 15 kilo kaybına yol açtığını aktarmıştı.

Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladı

Bilim insanları elde edilen verileri umut verici olarak nitelendiriyor. Hatta bazıları çok daha fazla kilo vermiş ve grubun yüzde 30’undan fazlası, vücut ağırlıklarının yüzde 20’sini kaybetti.

"DAHA ÖNCE BU SEVİYEDE KİLO KAYBI SAĞLANAMADI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan College London Üniversitesi’nde çalışan obezite araştırmacısı Rachel Batterham, “Başka hiçbir ilaç, bu seviyede kilo kaybına yaklaşamadı. Gerçekten oyunu değiştiren bir ilaç. İnsanlar ilk defa, sadece kilo verme ameliyatıyla mümkün olan bu şeyi ilaçlarla başardı.”

Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladı

YAKIN ZAMANDA PİYASAYA SÜRÜLMESİ BEKLENİYOR

Obezite ile mücadele eden ve kilo veremeyen hastalara umut olan gelişme tıp dünyasında heyecanla karşılandı. Öte yandan ilacın yakın zamanda piyasaya sürülmesinin beklendiği açıklandı. FDA Cuma günü, Wegovy’nin (semaglutid) ya obez, ya fazla kilolu ya da kiloyla alakalı en az bir sağlık durumu (yüksek tansiyon, tip 2 diyabet veya yüksek kolesterol) yaşayan yetişkinlerde kronik kilo yönetimi için kullanılmasını onayladı.

Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladı

Novo Nordisk tarafından piyasaya sürülmesi beklenen tedavi, haftada bir kez enjeksiyon şeklinde uygulanıyor ve tedavi uygulanan kişilerin kendilerini daha tok hissedip sonrasında daha az yemelerine yardımcı olan glükagon benzeri peptid 1 (GLP-1) hormonunu naklediyor.

 

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