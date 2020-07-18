Obi Mikel: Geri dönmeyi çok isterim!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Nijerya'lı yıldız futbolcu Obi Mikel, koronavirüs salgınının Türkiye'de başlangıcı ile birlikte Mart ayında kulüpten flaş bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılığın ardından bordo-mavili taraftarların geri dönmesi üzerine yoğun bir ısrarı bulunan yıldız oyuncu, Karadeniz gazetesine açıklamalarda bulundu.

"KALMAM İÇİN KİMSEDEN ÇAĞRI ALMADIM"

Pandemi sürecinin Türkiye'de başlamasıyla birlikte kaygı duyduğunu belirterek takımdan ayrılan Obi Mikel, ayrılığına ilişkin, "Pandemi sürecinde ailemle ilgili kaygılarım vardı. Bunu başkanla paylaştım ancak önemsenmedi. Hafife alındı. Bu duruma çok üzüldüm ve ‘öncelik ailem’ deyip ayrıldım. Giderken açıkçası kalmam için kimseden bir çağrı almadım. Hatta bundan sanki mutlu olanlar bile vardı. Trabzonspor taraftarı benim için çok özel. Hala sosyal medya üzerinden kendileriyle konuşuyoruz. Benim için taraftarlar hep güzel anılarda kalacak. Yeniden Trabzonspor’a dönmeyi isterim ancak bunun için bir özür bekliyorum. Hak ettiğimi de düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

"ÖZÜR BEKLİYORUM"

Taraftarların geri dön çağrısına olumlu bakan Obi Mikel, yönetimden özür beklediğini belirterek, “Ben geri dönmeyi çok isterim. Ben gitmek istediğimde kızan bir kesim olsa bile hala Trabzonspor taraftarlarından destek mesajları alıyorum. Gerçekten çok kez bana kendimi iyi ve değerli hissettirdiler. Ama dönmem için en azından bir kez Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından aranmak isterim. Problemi çözebiliriz. Bir özür bekliyorum" ifadelerini kullandı.