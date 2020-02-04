Obi Mikel'den Emre Belözoğlu ile ilgili açıklama!

Obi Mikel, Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu ile yaşadıklarını anlattı.

İşte Obi Mikel'in konuya ilişkin açıklamaları:

"Emre Belözoğlu ile maçta aramızda ufak bir tartışma oldu, maç sonrasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Derbi maçı oynuyorsunuz, çok büyük bir rekabet var. Onlarda kazanmak istiyordu bizde öyle. Biz 3 puan aldık. Farklı bir tartışma oldu Emre ile. Ufak bir tartışmaydı. Oyuncular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadı."

"Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı çok üzgünüm. Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Bunların kesinlikle bir daha futbol sahasına girememeleri lazım. Sporla ilgileri yok!"

"Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım. Ben bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, çok üzgünüm. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz. Bu insanların hayatımızda yeri olmamalı."

"Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Galatasaray taraftarlarından ve diğer taraftarlardan da birçok destek mesajı aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız."

Trabzonspor'dan Obi Mikel ile ilgili açıklama!

OBİ MİKEL KİMDİR?

Obi Mikel, 22 Nisan 1987 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Pepsi Football Academy ve Plateau United gençlik takımlarında başlayan Obi Mikel, profesyonel kariyerine Norveç takımı olan FK Lyn'de başlamıştır.

Chelsea'ye 20 milyon euro bedelle 2006 yılında transfer olan Obi Mikel, 10 yıl forma giymesinin ardından Çinli TJ Teda takımına transfer olmuştur. 2018/19 ara transfer döneminde Middlesbrough takımına bedelsiz olarak katılan oyuncu, 1 Temmuz itibariyle Trabzonspor takımına katılmıştır.

Orta saha ve ön libero mevkisinde forma giyen Obi Mikel, 1,88 boyuna sahiptir.

OBİ MİKEL'İN KARİYERİ

Obi Mikel'i en çok Chelsea kariyeriyle ve Premier Lig gibi üst düzey fizik gücü isteyen bir ligin en güçlü oyuncularından biri olmasıyla tanıyoruz.

Mikel'in oynadığı takımlar sırasıyla şöyle:

Plateau United (Yayla United)

FK Lyn

Chelsea

Tianjin Teda

Middlesbrough

Trabzsonspor

Altyapı

Alt yapısını Nijerya'daki Pepsi Football Academy'de alan Obi Mikel, çocukluk yaşlarını 3 bin kişi arasından seçildiği bu akademide geçirdi. 2002 yılında 15 yaşındayken doğduğu şehir olan Jos takımlarından Plateau (Yayla) United'a transfer oldu. Birçok Nijeryalı yıldızın gençlik yıllarını geçirdiği Plateau'da 2 sene oynadı. Oynadığı 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda fizik gücü, 1,88'lik boyu ve top kullanma becerisiyle bazı Avrupalı gözlemcilerin dikkatini çekti ve 17 yaşındayken ilk Avrupa transferini gerçekleştirdi.

FK Lyn

2004'te Norveç takımlarından FK Lyn'e transfer olan John Obi Mikel burada 2 yıl oynadı.

Chelsea

2006 yılında 21 yaşındayken 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. Kariyerinin en parlak dönemlerini yaşayacağı Chelsea'de tam 11 sene kaldı. 11 senede Chelsea formasıyla 249 Premier Lig, 59 Şampiyonlar Ligi ve diğer kulvarlardaki karşılaşmalarla beraber 372 maça çıktı. 6 gol 13 asistle oynayan Mikel skorer bir oyuncu olmaktan ziyade takım savunması, orta saha direnci ve pozisyon bilgisi ile dikkat çekiyor.

11 yıl kaldığı Chelsea'de kaptanlık yapan, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa ligi kupası, 2 Lig Kupası, 2 FA Cup ve 1 Community Shield kupası kazandı.

Tianjin Teda

Chelsea'deki parlak kariyeri sonrası Çin'de sakatlıklarla boğuşan Mikel, 2017 sezonunun büyük kısmını sakat geçirdi. Sebebi bir türlü bulunamayan bir karın rahatsızlığı yaşayan Mikel, 6 aylık sakatlık sürecinden sonra sahalara geri döndü. TJ Teda formasıyla toplamda 31 maça çıktı. Daha sonra Championship takımlarından Middlesbrough'ya bedelsiz transfer oldu.

Middlesbrough

2019 ara transfer döneminde transfer olduğu Middlesbrough'da 6 ay oynayan Mikel 19 maçta 1662 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı.

Middlesbrough'dan sonraki durağı Trabzonspor olan tecrübeli oyuncu 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sert ve mücadeleci oyunuyla tanınan Mikel buna rağmen kariyerinde 3'ü direkt, 1'i çift sarı karttan olmak üzere sadece 4 kırmızı kart gördü. Tüm kariyeri boyunca 428 maçta 11 gol 18 asiste imza attı.