Obo Archibong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obo Archibong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obo Archibong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Obo Archibong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Obo Archibong 4 Mayıs 1997 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Obo Archibong Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Obo Archibong'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Obo Archibong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Obo Archibong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dakkada FC
Obo Archibong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Obo Archibong şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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