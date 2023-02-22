Obo Archibong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obo Archibong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Obo Archibong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Obo Archibong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.