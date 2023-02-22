Obotu Elisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obotu Elisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Obotu Elisha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Obotu Elisha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.