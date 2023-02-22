Obotu Elisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obotu Elisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obotu Elisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Obotu Elisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Obotu Elisha 13 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Obotu Young Elisha şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Obotu Elisha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Obotu Elisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Obotu Elisha'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Obotu Elisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Obotu Elisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Daugavpils
31 Aralık 2019 yılında RFS II
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
31 Mart 2022 yılında Akwa United
Obotu Elisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Obotu Elisha şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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