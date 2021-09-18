Obua ne demek, TDK'ya göre Obua kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Obua ne demek? Obua TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi obua kelimesi. Peki obua ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre obua nedir, obua kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Obua kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Obua kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

OBUA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Obua kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Obua kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre obua kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üflemeli çalgı

