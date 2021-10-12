Ocak Taşı ne demek, TDK'ya göre Ocak Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ocak taşı ne demek? Ocak taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ocak taşı kelimesi. Peki ocak taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ocak taşı nedir, ocak taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OCAK TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ocak taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ocak taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ocağın çevresine yerleştirilen ateşe dayanıklı taş

