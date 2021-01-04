Süper Lig'in 16. hafta maçları oynanırken yeni yıl ile birlikte transfer sezonunun başlamasına da oldukça kısa bir süre kaldı. Ligde futbol heyecanının hafta içi oynanacak maçlar ile de devam edeceği bu hafta, maçlar kadar heyecanlı geçmesi beklenen Ocak transfer dönemi de tüm futbolseverlerin odak noktasında olacak. Futbolda, Ocak ayında başlayarak yaklaşık 1 ay kadar sürecek olan ara transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri de belli oldu. Peki, Ocak transfer sezonu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

OCAK TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.

Buna göre, 4 Ocak'ı, 5 Ocak'a bağlayan gece Ocak transfer sezonu açılacak ve 1 Şubat'a kadar da devam edecek.