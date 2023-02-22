Ocheme Edoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ocheme Edoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ocheme Edoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ocheme Edoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ocheme Edoh 14 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ocheme Edoh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ocheme Edoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ocheme Edoh'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ocheme Edoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ocheme Edoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Enugu Rangers
1 Ocak 2018 yılında Wikki Tourists
4 Ocak 2019 yılında Akwa United
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
31 Mart 2022 yılında Niger Tornad.
Ocheme Edoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ocheme Edoh şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.