Organ nakli olmayı bekleyen gençten acı haber! Odaya giren yakınları kahroldu

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 20.30 sıralarında İnönü Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hastane otelinde yaşandı.

YAKINLARI HABER ALAMADI

Alınan bilgilere göre karaciğer nakli olmak için hastanenin otelinde sıra bekleyen yabancı uyruklu 29 yaşındaki Samir E.’den yakınları bir süre haber alamadı. Şahsın kaldığı odaya giren yakınları, Samir E.'yi banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu.

ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Samir E.’nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.