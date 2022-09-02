ODD verileri açıkladı: Araç satışları azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre otomobil pazarındaki daralma yüzde 17,3 ile hafif ticarideki yüzde 4,4 daralmanın üzerinde gerçekleşti.

PAZAR YÜZDE 8.5 DARALDI

Ağustos ayında 35 bin 230 adet otomobil, 13 bin 106 adet hafif ticari araç satıldı. Yılın sekiz aylık dönemine bakıldığında pazar yüzde 8.5 daralarak 458 bin 446 adete indi. Otomobil satışları yüzde 9,4, hafif ticari satışları yüzde 5,2 daraldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 9.2 GERİLEDİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,2 azaldı. 10 yıllık ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 21,1, hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,2 geriledi.