Ödemelerde büyük kolaylık! Moloz toplamaya online ödeme getirildi

Vatandaşlara Pendik Belediyesi tarafından büyük bir kolaylık sağlandı. Artık moloz toplama uygulamasında ödeme yapmak isteyenlerin belediyeye gitmesine gerek kalmayacak.

ÖDEME İÇİN BELEDİYEYE GİTMEYE GEREK YOK

Pendik Belediyesi moloz ve hafriyat atıkları toplama ücretlerinin ödenmesine “online ödeme” kolaylığı getirdi. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar ödeme için belediyeye gelmek zorunda kalmayacak.

Tadilat ya da hafriyat atıkları için Pendik Belediyesinin web sitesi pendik.bel.tr adresine girilerek gerekli bilgiler doldurulduktan sonra kredi kartıyla ödeme yapılması yeterli olacak.

Fiyatlar meclis kararıyla yeniden belirlendi

Pendik Belediye Meclisi kararıyla moloz toplama ücretleri şu şekilde belirlendi:

-1 Çuval Moloz Alımı: 4,5 TL

-1 Konteryer Moloz Alımı: 110 TL

-1 Kamyon Moloz Alımı: 750 TL