Ödenti ne demek, TDK'ya göre Ödenti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ödenti ne demek? Ödenti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ödenti kelimesi. Peki ödenti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ödenti nedir, ödenti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖDENTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ödenti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ödenti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aidat

