Odhran Casey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odhran Casey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odhran Casey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odhran Casey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odhran Casey 9 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odhran Casey Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Odhran Casey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Odhran Casey'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Odhran Casey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odhran Casey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Odhran Casey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odhran Casey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cliftonville

31 Ocak 2022 yılında Newry City

31 Mayıs 2022 yılında Cliftonville

Odhran Casey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odhran Casey şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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