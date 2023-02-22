Odinaka Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odinaka Ezeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odinaka Ezeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Odinaka Ezeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Odinaka Ezeh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Odinaka Ezeh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Odinaka Ezeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Odinaka Ezeh'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Odinaka Ezeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Odinaka Ezeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Odinaka Ezeh şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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