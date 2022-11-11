ODTÜ'de tepki çeken pankart! Kimyasal silah yalanıyla TSK'yı suçlayıp devleti hedef aldılar

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) duvarına asıldığı iddia edilen bir pankart tepkiye neden oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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ODTÜ'de tepki çeken pankart! Kimyasal silah yalanıyla TSK'yı suçlayıp devleti hedef aldılar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığına yönelik iddiası sonrası tutuklanması akıllardaki yerinin korurken skandal bir olay yaşandı. Sosyal medyada yer alan bir pankart tepki çekti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) duvarına asıldığı iddia edilen pankartta, "Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek" ifadeleri yer aldı.

Pankartın kim veya kimler tarafından asıldığı ise bilinmiyor.

ODTÜ'de tepki çeken pankart! TSK'ye iftira atıp, devleti hedef aldılar

PANKART İNDİRİLDİ

Türkiye Gençlik Birliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Birim Örgütü de söz konusu pankartı indirerek yerine Türk bayrağı astı.

TGB üyeleri bayrak önünde fotoğraf çektirdi.

ODTÜ'de tepki çeken pankart! Kimyasal silah yalanıyla TSK'yı suçlayıp devleti hedef aldılarODTÜ'de tepki çeken pankart! Kimyasal silah yalanıyla TSK'yı suçlayıp devleti hedef aldılar

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