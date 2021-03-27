Ödünç aldığı araba ile kaza yapınca gözden kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çetin Emeç Caddesinde meydana gelen kazada sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DNK 198 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten virajı alamayarak refüj bordürüne, aydınlatma direğine ve palmiyeye çarparak takla attı. Taklanın ardından araç yan döndü. Araçta bulunan iki kişi kendi çabalarıyla araçtan dışarı çıkıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ADINI BİLMEDİĞİ ARKADAŞINA ARABASINI ÖDÜNÇ VERMİŞ

Kazanın ardından aracın sahibi olay yerine geldi. Aracının takla attığını gören kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Polis ekiplerine adını bilmediği bir arkadaşına arabayı ödünç verdiğini söyledi. Polislerin aracın içinde yaptığı inceleme sonucunda bulunan bel çantasının içinde Volkan Y.

adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Aracın sahibi, arabasını emanet ettiği kişinin Volkan Y. olduğunu doğruladı.

İÇKİ KUTULARI BULUNDU



Yol ortasındaki araç trafik polisleri ve vatandaşların yardımıyla lastiğinin üzerine devrilirken, aracın ön koltuğunun paspası üzerinde bulunan içki kutuları dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)