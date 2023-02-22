Odunsi Oluwaseun Sunday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odunsi Oluwaseun Sunday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odunsi Oluwaseun Sunday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Odunsi Oluwaseun Sunday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Odunsi Oluwaseun Sunday 12 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Odunsi Oluwaseun Sunday Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Odunsi Oluwaseun Sunday, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Odunsi Oluwaseun Sunday'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Odunsi Oluwaseun Sunday Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Odunsi Oluwaseun Sunday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Eylül 2022 yılında Remo Stars FC
Odunsi Oluwaseun Sunday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Odunsi Oluwaseun Sunday şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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