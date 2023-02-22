Odysseas Giannakou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odysseas Giannakou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odysseas Giannakou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Odysseas Giannakou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Odysseas Giannakou 27 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Οδυσσέας Γιαννάκου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Odysseas Giannakou Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Odysseas Giannakou'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Odysseas Giannakou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Odysseas Giannakou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında PAO Rouf
Odysseas Giannakou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Odysseas Giannakou şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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