Odysseas Lyberakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odysseas Lyberakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odysseas Lyberakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odysseas Lyberakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odysseas Lyberakis 5 Haziran 1998 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Οδυσσέας Λυμπεράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odysseas Lyberakis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS DEVELOPMENT yapmaktadır. Odysseas Lyberakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Odysseas Lyberakis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Odysseas Lyberakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odysseas Lyberakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Odysseas Lyberakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odysseas Lyberakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında AO Kavala

1 Temmuz 2019 yılında Panionios

23 Eylül 2020 yılında OFI Girit

19 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

9 Ocak 2023 yılında Panserraikos

Odysseas Lyberakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odysseas Lyberakis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Odysseas Lyberakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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