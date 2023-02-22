Odysseas Spyridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odysseas Spyridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odysseas Spyridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odysseas Spyridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odysseas Spyridis 17 Ocak 2001 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kıbrıs,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Οδυσσέας Σπυρίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odysseas Spyridis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Odysseas Spyridis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 19 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Odysseas Spyridis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Odysseas Spyridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odysseas Spyridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Odysseas Spyridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odysseas Spyridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında West Ham Alt.

1 Temmuz 2016 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2018 yılında West Ham U21

1 Ocak 2019 yılında Southampton U18

30 Haziran 2019 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2021 yılında PAOK Saloniki B

Odysseas Spyridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odysseas Spyridis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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