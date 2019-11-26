Öfkeli koca kendine hakim olamadı! Eşiyle yatakta bastığı adamın yüzünü kesti!

38 yaşındaki Joseph Batenga, uçuş sonrası evine gitti. Batenga, burada korkunç gerçekle yüzleşti. Joseph Kendi yatak odalarında eşini başka bir adamla cinsel ilişkiye girerken yakayan Batenga, sinir krizi geçirdi.

KARISIYLA YATAKTA YAKALADIĞI ADAMIN YÜZÜNÜ YUMRUKLADI

38 yaşındaki adam, adama saldırdı. Adamın yüzünü yumruklayarak burnunu ve dişlerini kırdı. Hızını alamayan koca mutfaktan aldığı bıçakla eşinin sevgilisinin yüzünü doğradı.

Bu esnada Batenga'nın eşi ikilinin arasına girerek kavgayı durdurmaya çalıştı.

Ağır bir şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırılırken Batenga ise tutuklandı.