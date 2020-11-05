Burhan Çakır koronavirüs mü oldu? | Burhan Çakır kimdir? Kaç yaşında?AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır, koronavirüse yakalandıSivasspor, Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiİzmir depremi soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı!Sivasspor - Karabağ özet izle 2-0!Numan Soyer kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Numan Soyer koronavirüs mü oldu? | Numan Soyer kimdir? Kaç yaşında?Avrupa Ligi'nde Türklerin gecesi! Milan - Lille maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLENuman Soyer'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktıSelin Ciğerci: Eşim başkasından çocuk yapsa kabul ederim!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Öfkesine yenik düşen genç baba katili oldu

Öfkesine yenik düşen genç baba katili oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddiaya göre babası ile tartışan genç, öfkesine hakim olamayarak eline aldığı bıçakla babasını öldürdü.

Öfkesine yenik düşen genç baba katili oldu

Olay bugün öğlen saatlerinde Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan annesi ve babasının ayrılmasını istemeyen 21 yaşındaki  Baran P. , babası ile tartışmaya başladı. Bu sırada öfkesini kontrol edemeyen Baran P. eline geçirdiği bıçağı babasına sapladı. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım isteyen genç adamın, "Ben babamı bıçakladım, ben katil olmak istemiyorum, lütfen yardım edin" diyerek bağırdığı öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Metin P.'nin cesedi, cinayet mahallinde yapılan incelemeden sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Baran P. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT