Oflaz ne demek, TDK'ya göre Oflaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oflaz ne demek? Oflaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oflaz kelimesi. Peki oflaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oflaz nedir, oflaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OFLAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oflaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre oflaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi, güzel, mükemmel

